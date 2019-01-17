〈南部〉春天音樂季 可望重回墾丁熱區舉辦

2019-01-17

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東墾丁春天音樂季近年受觀光低迷影響，參與樂迷不斷減少，為了拉抬整體觀光業，墾管處首度開放墾丁牌樓對面的大灣遊憩區舉辦音樂季，目前已有泡泡趴業者申請，時間仍在四月四日至七日清明連假間，正進行環境污水及保育審查。

活動將在4/4至4/7舉行

墾丁音樂季近年規模不斷萎縮，去年「春吶」移到滿州後，僅剩「夏都春宴」及南灣「泡泡趴」，去年墾丁觀光業績更倒退到十幾年前，為了協助整體觀光業回春，墾管處首度開放墾丁大街北端大灣遊憩區申請音樂季，期盼在兼顧保育前提下，帶回更多遊客。

墾管處首度開放大灣遊憩區

「目前審查重點在污水排放部分」，墾管處遊憩服務課指出，今年開放鵝鑾鼻及大灣遊憩區申請，泡泡趴業者今年選擇首度開放的大灣區，目前已進入審查，只要能克服污水排放問題，春天音樂季可望重新回到墾丁核心區舉辦，對當地整體觀光有所助益。

墾管處表示，大灣遊憩區開放舉辦音樂季區域約兩公頃（不含沙灘），預計每天二十五萬元租金及十萬元環境監測費用，兩天活動的場地租金費用七十萬元，鼓勵正面健康的業者延續音樂季的熱情傳統。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/