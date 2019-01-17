〈南部〉龍崎牛埔生態豐 環團倡劃地質公園

2019-01-17

〔記者蔡文居／台南報導〕台南也有野生梅花鹿、水鹿！

多種保育類哺乳動物 活動頻繁

台南社大環境行動小組從二○一七年元月起，在台南龍崎牛埔里泥岩地形周遭架設自動照相機，設定數個龍崎掩埋場預定地外圍場域進行生態調查，經過兩年調查，記錄到食蟹獴、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，生態之豐富，令人驚喜。

社大調查結果 顛覆對泥岩認知

台南社大及台南市教育產業工會昨召開記者會，公布兩年來在龍崎牛埔里的生態調查成果，社大環境小組研究員晁瑞光表示，長期以來，大家被教育成泥岩惡地是草木不生之地，但調查結果顛覆一般人的認知。

晁瑞光說，自動照相機主要設置在穿過掩埋場的牛埔溪、廠房遺址周邊等五種不同的環境，長期下來，拍到許多食蟹獴在山溝活動的畫面、小兔子喝奶的影像，以及竹雞家族一起覓食、長大的過程。

他說，還拍到覓食中的白鼻心、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等，以及大冠鷲等各種鳥類，豐富生態令人驚喜連連。其中，頻繁出現的食蟹獴、穿山甲都是保育類的哺乳動物，與環評報告只有臭鼩、赤腹松鼠、鬼鼠等三種哺乳類動物的紀錄相比，可說是天差地遠。

此外也記錄到保育類黃嘴角鴞的叫聲，更令人驚喜的是，拍到野生的梅花鹿及保育類水鹿；另外，空拍時看到許多偶蹄類的腳印，有大有小，是否為台灣山羊或山豬？仍有待努力。

社大︰不該拿來當掩埋場

社大環境小組召集人黃煥彰表示，全世界大部分的惡地都被劃定為保護區、國家公園或自然文化遺產，牛埔里有世界級特殊的月世界泥岩地形，應是台灣的自然寶藏，這麼漂亮的世界級地景，國家應規劃為地質公園及自然保留區，而不是拿來當掩埋場。

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