〈南部〉雙語教學 教育界要求能力分班

2019-01-17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕市長韓國瑜力推雙語教學，教育界認為，學生英語程度嚴重Ｍ型化，若無能力分班就是「政治芭樂票」。

教局：小校採共師巡迴教學

教育局長吳榕峯表示，韓市長教育理念包括校園雙語教育及照顧偏鄉與弱勢學生，將以行動落實，包括高中生有意出國就學，加強輔導SAT、TOEFL考試課程，並協助取得國外大學獎學金，至於小校無力單獨聘僱英語教師，將採共師巡迴教學。

指英語成績雙峰現象嚴重

高雄市教育產業工會（高教產）昨天舉辦「不要讓打造雙語城市，成為政治芭樂票」說明會，全國教育產業總工會秘書長劉亞平、高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰及高雄市議員吳利成出席，會中認為，學生英語成績雙峰現象嚴重，有錢人家從幼兒園就補英語，弱勢孩子被狠甩在後。

鄭穎聰說，現有英語課堂如大雜燴，學生成績差的聽不懂，成績好的又認為浪費時間，解決之道可採能力分班，現有師資人力增加五成，辦理英語兩班三組教學。

若不能解決 是政治芭樂票

劉亞平肯定韓市長看到英語教育問題，但要解決問題，否則又是政治芭樂票。

兩班三組教學源自教育部於二○一四年九月，委託宜蘭縣辦理國中英語科適性與補救教學實驗計畫，由國中每兩班學生依程度分三組，並增加師資，從原兩班兩名老師增為三名。北市實施後，教育會考英語科待加強比率從十八％，降為十二％。

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