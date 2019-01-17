〈南部〉台東元宵遶境 首收5千報名費

2019-01-17

〔記者張存薇／台東報導〕台東天后宮再度承辦元宵節神明遶境祈福活動，昨天邀請有意參加宮廟協商，確定將首度向參加隊伍收取每隊五千元的報名費，台東天后宮也會提供相對基金，作為遶境競賽優勝獎金。

元宵節陣頭、花車等隊伍遶境祈福是台東市傳承七十年活動，往年均為中午出發、原定午夜時分結束，但因為陣頭街頭表演太熱烈，有時甚至到清晨才結束，且鞭炮處處放、引發空氣污染及噪音疑慮，部分隊伍也未遵守秩序、出現打架鬧事等脫序行為，台東天后宮已兩年未承接，今年再度承辦元宵遶境活動，也新訂出遶境辦法，希望參與宮廟配合，把活動辦好。

每隊限制50人 將作為競賽優勝獎金

今年元宵遶境改為一天，時間為二月十九日元宵節當天，並提早為早上九時出發，預計凌晨結束。台東天后宮表示，台東天后宮指出，往年因為沒有約束力，造成活動脫序情況，參考其他縣市舉辦廟宇民俗活動，今年將首度要求隊伍繳交報名費、每隊也限制五十人、陣頭以兩組為限。

原本台東天后宮訂出報名費為每隊一萬元，經討論後改為每隊五千元，加上台東天后宮提撥的相對基金，將全數作為遶境隊伍優勝獎金之用，而台東天后宮也會聘請專家、學者及文化工作者在路口、天后宮評分。

明起報名 二月一日抽籤決定隊伍順序

台東天后宮表示，元宵遶境活動報名時間為十八日至廿五日，預計二月一日在市公所公開抽籤決定隊伍順序。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/