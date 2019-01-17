〈南部〉《屏東》影響農作物？30路樹砍頭挨批

2019-01-17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市頂柳社區自行車健走步道整排三十多棵的小葉欖仁路樹被砍頭，民眾痛批太離譜，但當地的農民說，樹木長得太高且樹葉茂密，樹蔭影響了周邊農作物的生長，所以必須大幅修剪，屏東市公所主祕李英宗表示，將進行現場勘查，研議如何處理。

民疑修剪太粗暴 屏市公所將現場勘查

頂柳社區自行車道健走步道整排的小葉欖仁行道路樹，被民眾發現全被砍頭，質疑這種修剪路樹的方式太粗暴，有些樹甚至直接被腰斬，美麗的綠蔭瞬間消失，完全沒有遮蔭功能，夏天根本不利於騎自行車或是健走，還有可能造成樹木死亡，向屏東市公所投訴。

農民︰遮蔽作物長不大 要求多修一些

附近的農民則說明，這些小葉欖仁長大後樹蔭相當茂密，旁邊的農田種植了稻米、紅豆，因為日照被樹蔭遮蔽了，造成農作物長不大，因此才會請屏東市公所派員修剪樹木，而且必須多修一些，才能讓周邊農作曬得到陽光。

農民還質疑這個自行車道不應該種植這些樹木，對於護樹團體及網友的批評，則反駁說「根本不了解當地的生活和農民的辛勞」。

市公所主任祕書李英宗表示，這些小葉欖仁是十幾年由社區民眾種植，後來發現落葉太多，且樹根還會破壞排水溝，加上農作物的日照又受到影響，當地農民紛紛要求修剪甚至移除，市公所將聽取當地居民和農民的意見，目前先觀察被修剪的樹木生長情況是否良好，再評估是否改植其他樹種。

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