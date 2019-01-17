〈台北都會〉法規備查久 北市寵物業憂錯失過年生意

2019-01-17

〔記者鍾泓良／台北報導〕寵物業者及公會經過六年爭取，使得「台北市土地使用分區管制自治條例」修正案於去年十月二日三讀通過，准許寵物寄養、寵物美容及寵物零售業進駐住宅區。但法條送至行政院備查三個月，遲遲無法公告，北市府及中央政府也僅說法條太多導致延宕。但部分寵物業者反映，過年期間為生意高峰，如今動保處頻頻稽查，也要求法規公告前「暫時歇業」，擔憂將錯失過年生意。

寵物旅館業者指出，去年已備齊資料，準備申請合法化及特定寵物許可，但動保處一直接到特定業者檢舉，三番兩次來稽查，雖然動保處稽查員不願在法規公告之際就重罰，提出「暫時歇業」的變通之計，但業者面臨生計問題，只好一有稽查風聲就拉下鐵門，假裝沒營業。

動保處及都發局皆表示，法規去年已送中央備查，他們詢問為何拖這麼久，中央答覆法規太多，所以備查較慢。中華民國寵物商業同業公會全國理事長張靖霖指出，他也曾私下詢問，中央只說「快了」。市府產發局長林崇傑表示，自己會再了解，但認為只要地方議會通過法規，中央理應不會否決，認為應該是因中央政府近期改組，所以有所耽擱。

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