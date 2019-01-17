〈台北都會〉台北捷運大橋頭站聯開宅 地主控建商先選區

2019-01-17

〔記者黃建豪／台北報導〕耗時十年的台北捷運大橋頭站聯開宅即將完工，捷運工程局預定今晚召開地方說明會，但有大橋頭聯開宅自救會的地主指控，建商與市府聯手抬高價格，還優先讓建商選擇分回區塊，地主只能撿剩的，完全違反當年的契約書，簡直是土匪。但捷運局回應，當初雙方並沒有簽契約，只有訂協議書。由於雙方各說各話，大橋頭聯開宅自救會已預告，將在晚間的地方說明會上做出強烈抗議。

捷運局︰雙方沒簽契約 只訂協議書

大橋頭聯開宅自救會指出，當年捷運局開給地主的條件是，參與聯開案的地主權益分配比例為五十九．○一％，並可優先選擇分回區塊，但日前發來的公文卻變成，建商日勝生早已選走區塊，若地主想選建商保留的區塊，建商就有權將地主的權益分配比例降低，等於建商利用民眾急於搬新家的心理，綁架民眾。

自救會︰只能選中間、角落剩下的

自救會林先生抱怨，當年契約書有談好，地主要多買回土地的每坪價格為四十五萬元，現卻拉抬到一坪要八、九十萬元，加上好的區塊都被選走，地主只能選中間、角落剩下的；有的地主更因土地小，小坪數的區塊被市府和建商挑走後，變成選屋將分不到房，只能被迫賤價賣地。

但捷運局聯開處長魏國華否認稱，市府當年只跟地主按照協議價購優惠辦法簽訂協議書，並非契約書，內容更只提及分配跟選屋辦法，不可能談到價格和可分回坪數；且若要進入選屋階段，需一○六位私地主中，至少過半地主同意，地方有意見，都還有討論空間。

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