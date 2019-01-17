〈台北都會〉春節期間 北市醫院急診不打烊

2019-01-17

〔記者周彥妤／台北報導〕再過不久就要過年，台北市轄內醫院春節期間（二月二日至十日）開設時間，連同台大醫、馬偕、長庚、國泰、榮總、聯醫等，急診均廿四小時開設；門診部分，多數醫院二月三日至七日停開或僅提供部分科別門診，二月十一日後才恢復正常開診。

多數醫院 門診3至7日停開

北市衛生局表示，春節期間，北市計有九家醫院，包括台大醫、馬偕、三總、榮總、長庚、萬芳、振興、聯醫（忠孝院區）及國泰，加開一百卅七診次的類流感特別門診。

9家醫院 春節加開類流感門診

衛生局表示，冬天氣候濕冷且日夜溫差大，流感、腸胃不適、氣喘、心臟病及中風等疾病容易發生，提醒民眾務必注意保暖、適當運動，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀，須配戴口罩、減少進出公共場合，並即時就醫，以降低併發症發生。

另外，適逢春節假期，慢性病患若持有慢性病連續處方箋，請提早領藥並備足藥品、定時服藥。可在手機下載衛生福利部「全民健保行動快易通」App，方便過年期間若有需要就醫，利用App查詢住家附近醫療院所開診情形，並在就醫時出示「健康存摺」資料供醫師參考。

有關北市各醫院春節期間門診、急診開設時間等詳情資訊，可至衛生局網站查詢，或電洽市民當家熱線1999、中央健康保險署免付費服務專線0800-030598。

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