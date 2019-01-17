〈台北都會〉高中職優免 北市名額較去年少3％

2019-01-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局昨公告一○八學年度台北市高中職優先免試入學簡章，六十所學校參與，提供五六七三個招生名額，相較去年五八一八個名額，小減近三％，原因在於新北市優免招生有成，減緩學生外流到北市，各校只能自主減半招生。招生受衝擊，私校砲轟教育局「政策錯誤」，優免制度要檢討；教育局則說，關鍵在於家長不贊成，暫時不打算調整。

新北招生有成 北市受衝擊

落實就近在地入學，新北市教育局率先於一○四學年度辦理高中優免入學，公立高中職每人擇定一校（科）報名，超額比序項目與順次，採計國中會考成績；私立則全不採計會考成績，帶動在地就學率與錄取率「開紅盤」，新北市順勢年年增加招生名額。

台北市於隔年跟進，推出高中優免入學，但報名招生分為第一類優免、第二類優免兩個階段，前者不採計會考成績、後者須採計會考成績；也因為不採計會考成績，第一類優免學校多半是私立高中職，第二類才有公立學校加入，但公、私校招生率相差甚遠。

北市教育局統計，去年一類優免的私校提供三一三二個名額，報名四二七人、實際登記三一九人，招生率僅一成；二類優免的公私校提供二六八六個名額，報名高達一萬○九四九人，登記三七四九人，而公校招生率超過九成五。

私校轟政策錯誤、教局沒宣導

育達商職校長劉育仨表示，技職教育學生不適合以成績篩選，優免分成不採計與採計會考成績的一、二類，若是選擇一類入學，學生與家長心態自然覺得低人一等，不願參加優免，也喪失免試入學的精神，砲轟政策錯誤。

金甌女中與育達直指，北市教育局未在國中端大力宣導優免此類的入學管道，所以學生、家長不知道。劉育仨認為，教育局該正視檢討優免政策，他建議取消分類的招生且不採計會考成績，可先在公私立部分職校小規模試辦。

教育局︰不採計會考 家長反對

對此，北市教育局主任秘書陳素慧表示，優免入學委員會有家長、公私校校方、教育局等代表參加，家長並未提出優免不採計會考成績的討論，但北市公校優免若超額不比序、不採計會考成績，家長是不贊成的。

她強調，教育局確實都有在國中學校進行入學管道宣導，而各縣市家長學生的特性與學校發展不同，兩市家長都有各自期許，需求是不一樣的。她建議各校辦學辦出特色、辦得好，吸引家長與學生就讀。

此外，教育局提醒，北市優免報名對象為北市國中應屆畢業生，每人選定一校，由就讀國中集體報名。二月廿六日至六月十三日可至北市松山工農購買簡章紙本。

教育局表示，第一類優免於五月廿至廿二日上網選填志願與報名，廿七日公告報名結果，廿八日登記、公開抽籤、撕榜、報到。第二類優免於六月四至十一日上網選填志願與報名，十七日公告分發序，十八日辦理登記、撕榜、報到。

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