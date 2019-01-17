〈台北都會〉免費索取 基隆發2千張商圈優惠券

2019-01-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕迎接農曆年節的商機，基隆市政府蒐羅商圈美食並與店家合作，推出「環港商圈樂遊趣」優惠券，包括基隆特色伴手禮、特色餐廳、咖啡甜點及飲料小吃共十二家，各有不同的優惠措施，二千張優惠券在市府產業發展處及各店家都可索取，優惠活動從即日起至二月底止。

活動自即日起至2月底止

市府產業發展處長林青海指出，「環港商圈樂遊趣」優惠券是協助基隆南站、委託行等商圈業者行銷，透過美食帶路吸引民眾前往消費，未來還有下一波，讓熱度維持下去。

十二家業者分別是初沐Qmilk Coffee&JuiceBar、貓町咖啡、基隆朋廚Bonjour朋廚烘焙坊、阿本麗香燒邁排骨、雞郎隊、超級狸小路日式炭火燒肉、漾漾好時餐廳、小義大利咖啡Ocean、磨豆咖啡、老牌排骨羹、朱比特Jupiter Café、2n專業髮型。

委託行商圈是國際貿易的發跡地，早年風光一時，如今老舊沉寂，市府展開景觀改善計畫，規劃入口意象、壁燈等，先改善購物環境再邀請有意願店家進駐，並輔導青年進入委託行創業開店，希望再造榮景。

市議員童子瑋在委託行的服務處也提供索取優惠券，並加贈春聯、紅包袋；他說，每個基隆囝仔心中都有不一樣的美食、樂活地圖，歡迎遊客深入巷弄，看見最好吃、最好玩的基隆。

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