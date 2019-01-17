〈台北都會〉〈新北市預算〉上屆審一半 這屆吵翻天

2019-01-17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會臨時會昨天進行今年度總預算案第一天審查，由去年底選出的第三屆市議員，接棒續審第二屆議員「審到一半」的總預算案，因此衍生議事規則討論，議員們爭論不休，最後在議事組主任高明慧說明總預算案是連續性審查，連任的議員不能做出與當時決議相反的發言後，才順利進行。

議事規則 議員們爭論不休

在去年底的第二屆議員卸任前夕，今年度總預算案只完成審查會程序並送大會二讀，在新當選的第三屆議員就任後，首度出現「上屆議員的預算審一半，交給下一屆議員繼續審查」的情況。

議事組︰總預算是連續性審查

昨天審查體育處歲入預算時，連任的市議員蔡明堂詢問說，他在第二屆的第三審查會如果沒有保留發言權，這屆不在第三審查會，能否就第三審查會相關單位的預算發表意見？市議員陳明義認為可以，但議長蔣根煌表示不行，台下吵成一片；蔡明堂說「過去是明朝，現在是清朝」，還有議員開玩笑說，「乾脆把廖本煙（卸任而未參選）找回來開會。」

連任不能做出與原決議相反

市議員王淑慧表示，她最近連署許多新進議員刪減預算的動議單，詢問會議主席「成不成立？」高明慧依「新北市議會議事規則」第六十五條，「審查委員會除了預先在委員會聲明保留發言權者之外，不得做出與審查意見相反的發言」解釋，因為總預算案是連續性的，因此連任議員不能做出與當時審查會相反意見的發言，新任議員對於已通過法定程序的預算也不能再刪除。

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