〈台北都會〉違法托育 新北市社會局設專區公布

2019-01-17

〔記者何玉華／新北報導〕新北市一週來接連爆出永和托育機構虐童、蘆洲家暴事件，新北市長侯友宜昨天在市政會議表示，這是他無法容忍的事，對外界要求設立平台或專區公布不適任托育人員，侯友宜表示，已在社會局網站公布相關資料，但若能夠有效地制止、制裁違法托育機構，市府樂於公布的更完整。

歸納在訊息的裁罰公告專區內

社會局則表示，違反兒少法的機構、人員，都有依一般程序法公布在一般公告內，鑒於外界對於設置專區的要求，昨天已調整網站，歸納在訊息公告的「裁罰公告」專區內；初期只有虐童的永和淯薪托嬰中心及三名托育員兩件。對於之前的相關裁罰，社會局表示會儘快清查、儘快上線。

過去在一般公告項目易被掩蓋

社會局對於違反兒童及少年福利與權益保障法的案件，過去是單一發布在一般公告項目下，但在資訊不斷累積，過往紀錄就被掩蓋掉；時代力量質疑，台北市早已設專區，連窮到薪水都發不出來的苗栗縣也有專區，新北市沒有理由辦不到，且公布在一般公告，歷史資料無從查詢，於事無補。市議會也通過市議員張維倩的動議，要求市府比照台北市設立平台專區，公告列管違法的育兒機構與照顧員。

此外，城鄉局落實侯友宜「都更三箭」政策，連續第二週在市政會議專題報告與都更相關的行動策略，提出成立府級推動辦公室、都更推動小組的都更推動平台，在三個月內完成一百九十件危老建築分級、分類，還要在主要幹道周邊海選整建的示範案例。

侯友宜聽完簡報後指示，一個月內成立辦公室、完成人員教育訓練，把重要的危老、防災的、策略地區範圍提列出來，持續盤點危老建築。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/