〈北部〉蘇花改蘇澳到東澳段 今起大貨車通行

2019-01-17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕蘇花改蘇澳到東澳段，訂今天上午九點開放大貨車通行，但二月二日到九日春節連假，包括蘇花改及舊蘇花公路在內的蘇花路廊，針對二十一噸以上大貨車作通行時段管制，盼紓解尖峰時段返鄉車流。

蘇花改今放行的大貨車，車重三．五噸以上、車長十二．二公尺以下，開進蘇澳到東澳段先過磅，獲交管人員放行後，必須與前車保持一百公尺以上車距，沿線最高速限六十公里，載運柴汽油、強酸強鹼溶劑等危險物品車輛，仍禁止通行。

春節連假 蘇花路廊管制大貨車通行

蘇花改過年期間可能出現返鄉車潮，公路總局第四區養護工程處統計，每年春節連假交通尖峰時段，出現在連假前後、大年初二回娘家，為避免大量車流同時湧入蘇花路廊，鎖定二十一噸以上大貨車實施時段管制。

管制時間包括二月二、三日（除夕前兩天）上午五時至下午一時、二月四日至七日（除夕到大年初三）上午七時至下午一時，均雙向禁止二十一噸以上大貨車開上蘇花路廊。另，二月八、九日（年初四及初五）下午一時至下午五時，北上方向禁行二十一噸以上大貨車。

公路總局提醒用路人，開車出發前請做好車輛安全檢查，多利用公路總局省道即時路況系統查詢路況，網址：http://168.thb.gov.tw，路況查詢電話：03-9962683。

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