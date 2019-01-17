〈北部〉金六結營區爆廚餘危機 員山公所伸援

2019-01-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府因應非洲豬瘟防疫，輔導縣內廚餘豬場轉型飼料豬場，但卻傳出宜蘭金六結營區（陸軍步兵一五三旅）爆發廚餘危機，營區約六百公斤廚餘無處可去；一五三旅指出，員山鄉公所已允諾協助處理營中廚餘，危機暫時解除。

宜蘭縣政府統計，縣內養豬場有一百一十六場，約有五萬頭豬，原有四十七場食用廚餘，已陸續有四家豬場轉型，剩餘食用廚餘有四十三場，豬隻約一萬頭，輔導廚餘豬場轉型是政策方向，縣府也加強豬場廚餘食用稽查。

最近卻傳出，豬場因疫情關係，開始不收廚餘，導致金六結營區廚餘無處可去；一五三旅長張志偉坦言，原先合作的豬場收取廚餘量大減，營區近期有六百多公斤廚餘不知如何處理，一度求助無門，所幸獲得員山鄉公所同意，協助軍營處理廚餘。

積極輔導廚餘豬場轉型

「以防疫優先！」縣府農業處長康立和指出，會積極要求縣內廚餘豬場盡速轉型為飼料豬場，現階段剩餘四十三場廚餘豬場，會要求具有蒸煮設備，廚餘給豬隻食用前，須蒸煮至九十度。

康立和說，這四十三場廚餘豬場，還必須完成廚餘再利用檢核，讓環保局列管，已有二十家完成，未完成的二十三家有八家已提出申請，未申請的十五家豬場已開出勸導單，如果不申請檢核，將輔導轉型為飼料豬場或離牧（不再養豬）。

宜縣府將爭設處理設備

至於豬場不收廚餘問題；縣環保局長周錫福指出，將輔導辦理團膳，產生大量廚餘的機關，例如軍營或監獄等，暫時將單位廚餘轉移到三星或五結鄉掩埋場簡易掩埋，但掩埋場空間有限，為了根治問題，會向環保署爭取設置廚餘處理設備。

周錫福說，經過設備處理，廚餘可轉變為改良土，可賣給肥料廠當原料，也可用於植栽，如果機關或單位，想將廚餘外包給有處理設備的廠商也行，環保局會全力協助。

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