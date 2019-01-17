〈北部〉兆豐農場太陽光電廠案 鳳林促開說明會

2019-01-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣鳳林兆豐農場不少土地閒置，其中六十六公頃將與生豐電力公司合資申請太陽光電廠開發計畫，發電容量六十四MW，能源局已通過籌設許可、免做環境影響評估，縣府十四日舉辦現場會勘才通知鳳林鎮公所。開發案周邊居民昨堅決表達反對，鎮公所也強調應舉辦地方說明會、部落會議。

與業者合資申設 兆豐農場︰擇日說明

雖然地方有意見，但兆豐農場表示，太陽光電是乾淨的能源，針對地方民眾意見會跟廠商說明，並擇日找專家來開說明會；縣府地政處表示，開發案地目屬一般農業區農牧用地，因面積太大需進行地目變更，縣府僅受理申請案，核准權在中央不在地方。

開發案非位於重要濕地 依法免做環評

由於開發面積廣達六十六公頃，開發單位也沒有知會地方，鎮公所認為茲事體大，昨天特別召集居民收集意見。鎮公所秘書徐誌謙說，該太陽光電開發案整個籌設過程地方完全不知情，電廠已經通過能源局審核及籌設許可，而且依「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」二十九條，開發案非位於重要濕地，免做環境影響評估。

徐誌謙說，據知將有高達五、六萬片太陽能板，擔心面板反光造成東邊的中興部落，旁邊的播種者以及周邊居民受到干擾，破壞環頸雉等保育動物棲地，當場提三點要求：將不會配合廠商要求廢除農水路、要求召開地方說明會、舉辦部落會議；當場環保局也有質疑，憂心開發案產生的營建廢棄物的處理。

播種者文化藝術基金會彭小芬說，基金會在兆豐旁申請十公頃的遊憩園區，作為農業教育園區，園區不久前才通過環評，當時調查園區內有環頸雉、蛇類等多種保育動物，生態豐富，希望能有專家學者提供更多訊息，以免地方不安。

村民劉玉滿說，當年就是看中鳳林環境優美才置產，無法接受大型光電案將開發；補教老師鄭宜玲說，她們在附近農地響應政府政策種無毒水稻，帶小朋友去看農場發現保育類蛙類、環頸雉，她認為農地就應該農用，堅決反對太陽能板；中興部落的鎮民代表高進福說，將號召部落族人起來反對。

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