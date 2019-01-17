〈北部〉大型家具清運 苗市即起加強辦理

2019-01-17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節將屆，家戶展開除舊佈新，苗栗市公所即日起到二月二日加強辦理大型家具清運，有需求者可與公所聯繫；另，苗栗市於大年初一到初四（二月五日到八日）暫停垃圾清運，但初二到初四（二月六日到八日），有八個定點於每天上午的一次收集，請民眾配合。電話：037-331910。

初二到初四提供8地點收集垃圾

市公所表示，定點收集垃圾時間為，四維街與復興路口上午六點四十分到四十五分；新東街與復興路口上午六點五十分到七點；苗栗地方法院前上午七點十分到五十分。

玉清路縣府國宅前上午六點五十分到七點；中華路北苗市場前上午七點十分到五十分；源林街源林大樓上午七點五十五分到八點五分。

英才路縣府文化觀光局前上午七點到廿五分；縣府路城市規劃館前上午七點卅分到五十分；民族路巨蛋體育館前七點五十五分到八點廿分；西山聖廟橫車路口上午八點卅分到九點。

市公所表示，除夕（二月四日）上午九點，加班清運垃圾，初一到初四暫停，初五上午九點開始收運，二月十一日恢復正常夜間收運垃圾。公所並請民眾於垃圾車到達後自行提丟上車，勿放在地上污染環境。

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