〈北部〉芎林產婦營養補助 下月起漲至1萬

2019-01-17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣芎林鄉新任鄉長黃正彪說，已經發放八年的產婦營養補助費，原本是每胎六千元，為提升對產婦照顧及落實他的競選政見，將從下月一日開始調整為每胎一萬元。

原本每胎六千元

黃正彪說，全縣十三鄉鎮市只有芎林鄉有這項體貼產婦辛苦的營養費補助，他認為好的政策不但要延續，而且好還要更好，所以決定把原先的補助額度從每胎六千元調整為每胎一萬元，今年度的預算裡原本就有這個科目且編列了一百二十萬元，從下月一日起增額發放不成問題。

根據鄉公所公告的芎林鄉產婦營養費補助實施計畫，產婦或配偶之一方須設籍芎林鄉，以新生兒出生日期回溯計算連續居住滿二年以上，辦妥新生兒設籍芎林鄉出生登記，在新生兒出生後三個月內，檢具申請書、最近三個月內全戶戶籍謄本、申請人之身分證及印章、若委託代辦者需有代理人之身分證及印章等文件向公所社會課提出申請，逾期者視為放棄權利。

盼能提高生育率

黃正彪說，前幾年芎林鄉每年的新生兒約一百多人，希望這項補貼生育婦女所需營養費用的好政策，能提高生育率來增加芎林鄉人口數。

新竹縣政府社會處表示，針對設籍於新竹縣的新生兒，只要是新生兒父母其中之一方設籍並繼續居住新竹縣滿一年以上，且新生兒在本縣辦妥出生登記者，即可申請新生兒營養補助，金額為第一胎補助一萬元、第二胎二萬元、第三胎以上五萬元，該胎次為雙胞胎補助三萬元、三胞胎以上補助十萬元，且補助不論胎次以擇優認定之。

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