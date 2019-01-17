〈北部〉桃園燈節阿拉丁主燈 30日晚試燈

2019-01-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「二○一九桃園燈節」將於二月十二日至二月廿四日在南崁溪沿線登場，今年主燈首度捨棄生肖造型，以「溪遊桃花源．魔法童話城」為主題，打造包括阿拉丁神燈、胡桃鉗、綠野仙蹤及愛麗絲夢遊仙境的四大主題燈區，並結合童話故事與桃園各項建設製作超過四十組的特色花燈。其中主燈的阿拉丁神燈，市府觀光旅遊局規劃於卅日晚間，在主燈區桃園三民公園試燈亮相。

今年燈節從大年初八開始，展期延長為十三天，燈會期間每天晚間六點至十點，四大燈區將全面亮燈，假日延長至晚上十點半，舞台表演每晚六點半開始，有來自國內外的表演團體精彩演出。主燈秀則於每晚六點起每半個小時，搭配燈光與音效展演一次。觀旅局透露，眾所期待的「阿拉丁神燈」主燈規模高十一公尺、寬九公尺，模樣可愛，請民眾好好期待。

親子變裝活動 即起展開

另方面，即日起至廿一日觀旅局舉辦「親子COSER大募集」活動，邀請家長與就讀國小以下的孩子，一起穿上桃園燈會童話主題裝扮拍照（阿拉丁、胡桃鉗、愛麗絲夢遊仙境或是綠野仙蹤故事內的人物都可），並於下週一前上傳合照及表單至「愛ㄑ桃」臉書專頁，就有機會成為童話城開城嘉賓，還有機會抽機捷一日券，若獲選為開城嘉賓，可獲千元禮券及桃園燈會「飛天活力豬」小提燈。

此外，活動期間也逢二月十四日西洋情人節，觀旅局也會策畫相關活動，讓大家玩得盡興，邀請民眾屆時可與另一半到場共襄盛舉。

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