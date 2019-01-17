〈北部〉桃園9區路邊車格 春節7天停免錢

2019-01-17

〔記者李容萍／桃園報導〕市府交通局昨天公告，自二月四日（除夕）至十日（大年初六）連續七天的春節連假，包括桃園、中壢等九個行政區的公有路邊停車收費路段、共一萬三千個路邊停車格將停止收費，桃園區桃園巨蛋、大溪區觀光景點等六個公營路外停車場也暫停收費；二月一日至十日期間，桃園市計程車春節加成運費每趟次加收五十元、桃園國際機場每趟加收一百元。

交通局公告春節七天連假桃園、中壢、平鎮、蘆竹、龜山、八德、楊梅、大溪及龍潭等九個行政區的公有路邊停車收費路段停止收費。路外停車場部分，桃園區巨蛋園區的第三、四、五、六停車場全部暫停收費；大溪區停二停車場、月眉停車場兩個停車場也不收費。但其他公有民營的停車場，春節期間仍正常收費。

若民眾汽車停車單繳費截止日期，適逢春節連假，最晚可延至二月十二日正常上班第二天繳費，不列為逾期繳費，若逾期仍未繳費，將寄發停車費催繳通知單並收取工本費，敬請民眾注意。

違規拖吊也暫停 嚴重者除外

違規拖吊取締方面，春節期間，民間拖吊場暫停拖吊服務，但如有併排停車、佔用消防通道及身心障礙專用停車位等違規情形及嚴重影響交通者，仍會被警方開單取締或移置保管；而為確保民眾可領車，桃園、中壢拖吊移置保管場將維持服務不中斷，春節期間每日上午八點至凌晨零點仍提供領車服務。

2月1日起 小黃按趟加收50元

另方面，桃園市計程車費率採跳表計價，起跳價原為九十五元（一二五○公尺），二月一日起至十日深夜十二點止，在桃園市搭乘計程車，起跳價按趟次加收五十元，桃園國際機場排班計程車起跳價（依桃園市運價加十五％停留服務費）則按趟次加收一百元；搭車時間若跨越加價時段，以「上車時間」為計價標準。

交通局提醒搭乘民眾，如遇計程車駕駛人任意喊價、超收車資或拒載等情事，可記下車牌、時間、地點等資訊，向市民專線1999提出檢舉。

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