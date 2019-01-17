〈北部〉苗縣去年水污染 開罰一千五百萬

2019-01-17

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣魚群暴斃事件頻傳，近十天內竹南鎮就傳出兩起案例，水污染問題令民眾憂心。苗栗縣政府環保局表示，已嚴格要求大型工廠依「水污染防治法」設置排放污水設備，所有放流水皆須符合標準，重要水點也設置檢測器，去年共開罰約八十件，總罰款金額達一千五百萬元，嚇阻非法排污。

竹南10天兩起 大量魚群暴斃

竹南鎮大厝里活動中心旁的排水溝，前天水面漂浮近百隻死魚。環保局昨派員到場採驗，初判是因近期水量少，加上附近家戶排放大量清潔、消毒水，導致水質內化學劑升高，才使魚群死亡，將再進一步化驗。

十餘天前，竹南鎮大埔社區生態溝渠也被民眾發現大量魚群暴斃，相關情事層出不窮，民眾質疑環保局及民代未盡監督之責，憂心污水影響農作及生態環境。

環保局秘書蔡政勳解釋，縣府去年針對不肖業者非法排污開罰近八十件，總罰金達一千五百萬元，且已嚴格要求大型工廠依「水污染防治法」設置排放污水設備，必須符合現行放流水標準，特定水點也設有檢測器，全力防堵水質污染。

重金屬超量 單次最重罰500萬

蔡政勳說，違規項目多為工廠排水作業未按期登記、擅自變更排水設備，與登記許可證不符、單次廢水排放濃度過高，超過放流水標準值等；其中更查到有工廠排放超量重金屬，單次就重罰五百多萬元。

至於死魚問題，蔡政勳指出，導致魚群暴斃的可能性很多，常見的是水中含氧量不足、溝渠水淺、生活廢水化學物濃度高等，皆是可能的常見原因。

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