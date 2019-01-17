〈北部〉《桃園》消防車界「超跑」高效能化學車亮相

2019-01-17

〔記者許倬勛／楊梅報導〕全台最猛消防車在桃園！市府消防局斥資三千八百萬元，添購全台唯一「高效能化學車」，目前暫駐第二大隊埔心消防分隊。消防局指出，這輛高效能化學車的瞬間出水能力是傳統車輛的六倍，堪稱是消防車中的「超跑」，雖還在操作教育階段，尚未投入救災勤務，但已有許多隊員表示「好想試試看」。

一分鐘出水量 是傳統的六倍

這輛高效能化學車為車頭傾斜流線造型，並加大車窗面積讓救災人員有較開闊視野，還配備熱顯像鏡頭，是桃園國際機場的高效能化學車的升級款，不僅駕駛座、砲塔操作「人性化」，配備也更齊全，其中超高量砲塔一分鐘出水可達六千公升，是傳統消防車的五至六倍，具有迅速壓制工廠大火的功能，被視為救災車輛中的「超跑」、「變形金剛」。

消防局表示，前年一月中壢區泰豐輪胎工廠大火燒了十四個小時，燒毀了數十萬條輪胎，為加速滅火，當時曾向桃園國際機場協調派高效能化學車支援，發現這台車威力十足，砲塔每分鐘出水量達數千公升，滅火效率明顯高於傳統救災車輛，讓市長鄭文燦印象深刻，建議消防局當下研議採購，上個月交車後停放在埔心分隊，由各大隊安排隊員受訓。

配熱顯像儀 迅速找出起火點

消防局第二大隊組長王信副表示，這輛高效能化學車與一般化學車一樣有清水、泡沫、乾粉三種以上滅火劑，還多配置了高威力消防泵和泡沫原液泵，搭配高流量長射程清水、泡沫兩用砲塔，在救災人員無法靠近高熱、高危險的化工廠災害時，能上場發揮功能；另車頭也配有熱顯像儀，可迅速找出起火點，避免災害擴大。

高效能化學車將於今天的消防節活動首度公開亮相，民眾可到八德區消防局訓練中心暨防災教育館，與這輛消防車中的「超跑」合影留念。

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