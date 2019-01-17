〈北部〉桃園租屋補貼每月4000元 9979戶受惠

2019-01-17

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府配合中央政策辦理各項住宅補貼，其中以每月最高補助四千元的租金補貼最受市民關注，市府住宅發展處昨天公布，今年度符合資格申請戶共有九九七九戶，月底前就可收到申請戶審核結果，第一期補貼款預計將於卅日入帳，二月起按月同樣於月底核撥租金補貼。

住宅發展處長莊敬權指出，自二○一四年開放租屋補貼申請以來，桃園市補助戶數逐年從四三八五戶、五四一○戶、七七○三戶成長至去年的八九七一戶，屢創新高。

今年名額 從8千調高到1萬

由於申請租屋補貼戶數逐年增加，為了照顧更多弱勢市民能夠安心租屋，莊敬權表示，去年符合資格的申請者比中央核定的八千戶多出九七一戶，超過部分由市府「全部買單」，因此去年也向中央爭取將今年度補貼戶數從八千戶提高到一萬戶，並配合中央編列一億四四○○萬元預算，讓全市符合內政部補貼標準的一萬戶家庭，都可獲得政府每月最高房租補貼四千元。

莊敬權指出，去年七月廿三日起為期六週受理今年度的補貼申請，後又延長受理至九月七日，總受理申請戶數達一萬一一八七戶，為歷年之冠，經過審查後，符合資格的申請戶共有九九七九戶，全數都可獲得租金補貼，民眾不用擔心排序和抽籤結果。

住發處指出，凡廿歲以上、未滿四十歲單身者，只要設籍於桃園，無自有住宅、承租桃園的合法建築物，符合家庭年收入低於一二○萬元、家庭成員月平均收入低於四萬七九二二元，動產及不動產限額為二九六萬元及五四○萬元以下者都可申請租金補貼。

資格不符 上千戶申請未過

住宅處表示，未通過今年度申請審核的市民，多為不動產限額、動產限額高出申請資格，或家庭成員月平均收入超過標準，提醒市民申請前應檢視自身是否符合資格。

住宅處也提醒民眾，目前正領取及新申請今年度租金補貼的申請戶，若租約到期或中途變換租屋處，須於規定期限內補正新簽訂的租賃契約書，逾期將無法繼續獲得補助。如有任何疑問，可洽住發處：329-8600。

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