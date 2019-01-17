〈中部〉《台中》公園兒童遊戲場 危險遊具先修繕

2019-01-17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中共五四二座公園，其中約四五○座公園設有兒童遊戲場，為保障小朋友遊戲安全，建設局除派巡查員每天巡查外，並委託專業機構檢驗全市公園附設兒童遊戲場安全，目前已完成約二百處。建設局表示，年底前將全數完成檢驗。

建設局表示，台中市公園遊戲場主要設施仍以組合遊具為大宗，市府每天派員進行巡查，若發現設施損壞，會立即圍設安全警示並通報派修，安全檢驗項目包括遊具標示、鋪面種類。

200處遊具已完成體檢

建設局指出，依目前檢驗二百處，以兒童遊戲場告示牌內容未更新、地墊老化破損、遊具使用範圍不足、遊具外觀生鏽等問題為大宗，未來將先從有立即危險性設施破損修繕、遊戲場告示牌更新、使用安全宣導等方向著手，逐步打造更安全友善的兒童遊戲場空間。

去塑化政策 持續推動

另外，市府自二○一六年開始進行公園遊具去塑化，以復古或十二感官環保材質遊具取代塑化罐頭式遊具，外埔區幸福公園的長頸鹿造型磨石子溜滑梯、西屯區福星公園的甜筒冰淇淋造型溜滑梯與沙坑、豐樂雕塑公園的跑酷遊戲場等，均受到民眾肯定。

建設局表示，公園遊具去塑化政策將繼續推動，建設局共規劃五十四座共融式遊具公園，包括舊公園改造及新闢公園，目前已完成卅六座，正在設計、施工的公園則有南區永興公園、神岡區公兒一之四、外埔區兒三公園等。

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