〈中部〉南投草坪頭賞櫻季26日登場 維持收費

2019-01-17

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉草坪頭觀光茶園，年度賞櫻活動櫻花季將於本月廿六日登場，去年賞櫻首度收取五十元清潔費，引發外界兩極看法，今年仍維持收費。公所表示，去年賞櫻收費收入約三百多萬元，除作為觀光茶園電桿地下化基金，也是要以價制量，並挹注園區維護管理，之後會向台電爭取電桿下地全額補助，若無法獲得全額，也能運用清潔費作為工程配合款。

去年收入300萬 做電桿地下化基金

當地茶農表示，去年首度收取賞櫻清潔費，有遊客覺得以前都不收費，現在大老遠來賞櫻，卻還要收錢，顯得掃興；有人則認為基於使用者付費，酌收費用很合理，且每人才五十元，並不覺得貴。

目前山櫻花約開5成 李花開1成

目前草坪頭花況，山櫻花已經開了五成，部分的粉紅色河津櫻花開二成，其餘還有初綻一成的白色李花，以及少量的粉紅桃花，再過一週至十天，就能欣賞到不錯的花況。

公所指出，去年賞櫻清潔費總收入約三百多萬元，是要作為觀光茶園電線桿地下化的基金，今年將會繼續收費，藉此以價制量，維護園區的賞櫻觀光品質。

惟電桿地下化的工程經費，動輒上千萬，若全靠清潔費累積，恐曠日費時，今年起將向台電爭取全額補助，盼能獲得政府資源，協助茶園景觀改造。

至於賞櫻的收益，則會繳到公所公庫，作為年度預算編列，除提撥作為草坪頭的園區維管費用，也會用來發展鄉內各村的產業與觀光，倘若電桿地下化無法獲得全額補助，公所也能透過收取的賞櫻清潔費，用來做工程經費配合款。

至於民眾對收費反應兩極，公所說，考量茶園櫻花景觀，公所每年都投入百萬元維護管理，過去都沒有收費，多少造成公所財政壓力，盼透過酌收費用，維護旅遊品質，還能挹注維管經費，將會繼續推行下去。

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