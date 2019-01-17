〈中部〉《嘉縣》竹崎農育種改良 大顆「仙桃」口感佳

2019-01-17

〔記者曾迺強／竹崎報導〕嘉義縣竹崎鄉農民李振榮除致力培育新品種「心形荔枝」外，還種植二百多株俗稱「仙桃」的蛋黃果，今年收成的果實每顆最重可達八百公克，比市面一般約六百公克果實，還大上一號，賣相佳、口感好。

李振榮說，他在和平村山坡地種植○．五公頃蛋黃果，十年前收成的果實小，口感也不佳，歷經數次選種、嫁接苗，每年定期施有機肥，去年生長期風調雨順，最近收成每顆接近成人臉部大小，品嘗後發現越大顆的果肉水分越多，風味更佳，銷往北部盤商，每台斤約四十多元，價格看俏。

嘉義縣府農業處農務科長李秋瑩說，蛋黃果果皮呈金黃色，果肉橘黃色，肉質柔軟但缺少水分，類似煮熟蛋黃，故稱「蛋黃果」，嘉縣有零星農友種植，面積僅廿六公頃，又以竹崎十三公頃最多；李振榮種出每顆可達八百公克果實，市面少見，應是園間栽培管理有方，加上氣候合宜，才有此成果。

李振榮說，仙桃的吃法是熟透了直接吃，因皮薄，不易去皮，直接剖半後，用湯匙挖取，有客人自行研發其他吃法，他推薦冰凍後稍軟化，當成仙桃冰淇淋食用，別有一番風味。

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