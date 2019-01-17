〈中部〉《雲林》減肥藥含瀉劑 生醫總監120萬交保

2019-01-17

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林地檢署查緝市售「俏變青蘋果酵素片」、「多燕瘦Dayeonsu益生菌酵素錠」減肥藥含瀉劑Desacetyl bisacodyl成分，依違反藥事法案，將相關人士傳訊到案，昨天分別以一百廿萬、一百萬、廿五萬及五萬不等金額交保候傳。

雲林地檢署獲報雲林縣鑫淨公司涉嫌使用臺灣地區蝦皮商城、Yahoo奇摩拍賣等網路通道，以食品名義陳列、販賣俏變青蘋果酵素片、多燕瘦（Dayeonsu）益生菌酵素錠等疑似偽藥予不特定社會大眾，檢察官沈郁智指揮調查局中部地區機動工作站，會同衛生福利部食品藥物管理署、臺中市及屏東縣衛生局共同查緝。

檢警及調查局人員去年十二月廿一日分別到屏東縣、台中市等處搜索涉案處所，查扣多燕瘦益生菌酵素錠庫存成品四十四萬一五二○粒、半成品一三二○‧六三公斤、契約書、帳冊及進銷貨紀錄等資料，並先後傳喚犯罪嫌疑人及證人多人，經檢察官複訊後，多燕瘦減肥服務上海總公司吳姓代表坦承犯行，主動繳交犯罪所得一百萬元，諭知十萬元交保；臺中市多燕瘦公司葉姓負責人坦認犯行，主動繳交犯罪所得卅萬元，諭知十萬元交保；其餘喬本生醫洪姓總監、黃姓廠長、鑫淨公司李姓負責人、多燕瘦健康公司何姓負責人分別以一百廿萬、一百萬、廿五萬及五萬元不等金額交保候傳。

檢方表示，多燕瘦吳姓代表等人對外宣稱多燕瘦益生菌酵素錠經過亞洲瘦身女王鄭多燕十年親研，產品已熱銷韓國、越南及新加坡等地，二年多前與喬本公司簽約時，亦廣邀新聞媒體到場報導進軍臺灣訊息，以韓國減肥明星知名度為號召，吸引有意減肥的男女關注進而購買。

檢方查證該產品未獲主管機關製造許可，外盒既未標示藥品字號，亦全無西藥成分說明、療效、副作用及安全性都未經證實，民眾食用後恐有身體危害，影響民生健康至鉅，所幸經偵辦後阻絕大批偽藥流入市面，呼籲民眾切勿購買來路不明產品，以免花大錢又賠上健康。

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