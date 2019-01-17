〈中部〉嘉縣警員數滿編 聯合值勤將續辦

2019-01-17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣警局過去長期人力短缺，因退休人數減少，今年一月初三十二名特考班警員進行分發後警員數已補滿，全縣警力達一千三百八十七人，人力短缺時採用的主力所、小型所聯合值勤，因增加巡邏班次、縮短抵達現場時間，內部及民意調查滿意度皆增加，縣警局將持續辦理。

80分駐、派出所有48所聯合值勤

嘉義縣警局行政科長王英傑表示，二○一四年在布袋警分局因應人力減少採聯合值勤，經檢討調整擴大實施，目前全縣八十個分駐所、派出所已有四十八所採聯合值勤。

王英傑說，去年八月進行調查，內部警員對聯合值勤接受度高，認為更有效率，過去小型所若在深夜接獲報案需更多人力處理，重整裝備再出勤，聯合值勤由大型所調配人力更具機動性，調度線上人力更快速；去年全縣一個月巡邏班次已超過一千次，交通事故抵達現場時間比前年縮短二‧一五分鐘。

王英傑說，去年縣警局進行民意調查，治安滿意度增加三‧一％，警員到達現場速度滿意度增加十‧六％，受理報案滿意度增加三％，不止主力所搭配小型所，也有相鄰的小型所聯合值勤，雖然警員人力補滿，仍會繼續辦理。

預算員額1394人僅剩7警官缺額

嘉義縣警局人事主任蔡煌林表示，縣警局預算員額一千三百九十四人，僅剩七名警官缺額，警員能補滿主因是退休人數減少，去年有九十五人登記有退休意願，實際退休五十二人；資深蘇姓警員說，因年金改革退休金減少，更擔心若退休又再調整卻無法回任，已有不少人打算做老做滿，屆齡再退休。

布袋警分局副分局長林添祺從警四十年，曾任台北市警局巡官、嘉義市警局課員、嘉義縣警局督察員、秘書及副分局長，他昨天退休，布袋警分局長陳盈菖及警友辦事處主任、縣議員黃金茂等人致贈退休紀念品，感謝林添祺長期對警察工作的付出。

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