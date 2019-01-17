〈中部〉《台中》終結中火10機組 台電：企業投資恐卻步

2019-01-17

〔記者蔡淑媛、林菁樺／綜合報導〕台中市長盧秀燕面對空污，又有新想法。她表示，待大林等燃氣機組上線後，爭取中火一半機組不再發電，減少空污；台電則指出，依目前電力備用容量率逐漸回升，若中火停機，恐又會造成企業投資卻步、民眾質疑。台電盼減緩空污要有全面配套，做法上也要務實可行。

盧秀燕再喊出要一半機組不發電

群創基金會記錄台灣空污樣貌，舉辦「勿霾蒼穹」行動影展，昨天巡迴台中站，會中盧秀燕表示，前兩天西部大空污，南部PM2.5紫爆，中火目前至少有三部機組停機降載，中部空污稍有改善，「雖數字不漂亮」，但也證明減少機組發電對改善空污有效，因此減排、除役最老舊的四號組很重要，對中央政府也是壓迫手段，希望政府改組後，加快腳步拆機。

盧秀燕強調，爭取中火四號機組除役，持續採取強硬態度，目標是終結中火十座機組，她說，中央原本預計今年九月花費廿億元，為四號機組進行污染防制設備改善，但這一、兩年苗栗通霄、高雄大林、新北林口等燃氣電廠機組陸續完成並上線，可抵中火大約五部機組發電量，在不影響全國供電下，市府將陸續爭取中火一半機組都不再發電、停機。

台電：空污來源多 減污要務實可行

台電則回應，盧市長點名近兩年新增的苗栗通霄、高雄大林、新北林口機組共新增兩部燃氣、三部燃煤機組，裝置量達四一八．六萬瓩；已除役的舊通霄、大林機組約一五一．四萬瓩，加上中火一半機組有二七五萬瓩，等於新增機組也不夠用。

台電發言人徐造華表示，台電肩負全國供電穩定責任，與台中市政府改善空污有相同目標，而空污來源眾多，電廠並非主要因素，對於減緩空污應該要有全盤配套，且做法一定要務實可行。

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