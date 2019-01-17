〈中部〉南投南崗掃毒 又逮35外籍移工

2019-01-17

〔記者謝介裕／南投報導〕 南投市南崗工業區外籍移工，近來頻傳吸毒，令警方不敢輕忽，昨展開第二波掃毒行動，在十家工廠逮獲五名藥頭（販毒者）及三十名藥腳（吸毒者），以泰國籍移工居多，警方研判疑有販毒集團幕後操控，正擴大偵辦中。

南崗工業區約有四百五十家廠商，規模及廠家數均居全縣之冠，目前約有六千多名外籍移工。惟去年警方接獲情資，工業區部分泰國籍移工，疑為了熬夜提神染上吸食安非他命惡習，遂展開第一波掃蕩毒品工作，除逮捕負責供應工業區的大藥頭泰國籍男移工吉拉瓦（音譯），並在十六家工廠查獲下游藥頭十一人及藥腳五十二人，經過資料過濾、比對後，昨展開第二波掃毒行動，起出少許安非他命及吸食工具。

促廠商加強管理 疑有販毒集團操控

南崗工業區服務中心主任張玲玫表示，除配合警方掃蕩毒品，凡有外籍移工涉案的工廠，將列入重點輔導對象，並函文所有廠商善盡社會責任及加強員工管理，避免影響工廠產能及民眾居家安全，進而切斷毒品供應鏈，將毒品趕出工業區。

地方民眾也表示，外籍移工經常在社區公園抽菸、喝酒，甚至到了週末三更半夜仍然會在外遊蕩、嬉鬧，嚴重影響住家安寧，在警方加強掃毒之際，也希望縣府相關單位能做好源頭管理工作。

縣府社會及勞動處說，該處已著手建立外籍移工源頭管理機制，已掌握南崗工業區一帶二百多處移工進出較頻繁的小吃店等場所，將與警方、環保等相關單位分工合作，加強管理，避免影響治安。

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