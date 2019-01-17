〈中部〉（彰化）花壇免費單車 啟用3個月50輛失蹤15輛

2019-01-17

〔記者湯世名／彰化報導〕騎到哪丟到哪！彰化縣花壇鄉由地方鄉親集資購買供民眾免費騎乘的五十輛「茄苳腳踏車」，啟用三個多月來，不僅有民眾騎回家當自家的腳踏車，更有人隨手棄置在公共場所，至今還有約十五輛「下落不明」，比例高達三成，鄉親無奈下只好在臉書官網呼籲大家珍惜使用，勿占為己有或棄之不顧，騎乘後盡速歸還。

有騎回家當私用 有隨手丟

緊鄰彰化市的花壇鄉至今沒有設置YouBike，花壇在地熱心鄉親、店家決定「自己來」，十多人出資購買五十輛腳踏車，並以花壇舊地名「茄苳腳」取名為「茄苳腳踏車」，布點在花壇火車站前超商、花樂3季館、嘉義火雞肉飯、益康燕窩博物館、立瑝鞋業等五處，並於去年九月底啟用，完全免費、免押金「自由騎」，造福在地鄉親，更希望進一步帶動花壇觀光。

不過，「茄苳腳踏車」啟用三個多月來，出現許多狀況，有民眾騎乘辦事後即直接騎回家，當成自家的腳踏車，還有遊客在騎乘到風景區、宮廟後即隨手棄置，造成「茄苳腳踏車」數量控管的困難度大增，出資的鄉親也只好在臉書上呼籲大家幫忙「把車找回來」。

鄉親籲愛惜 騎完歸還定點

據估計，至今還有約十五輛腳踏車「下落不明」，比例高達三成，鄉親只好在臉書上呼籲，「茄苳腳踏車」為無償提供，借用人需愛惜使用，勿占為己有或棄之不顧，借用人騎畢需騎回原位，讓車循環使用，此外並重申，借用人應先檢查車輛，如有安全問題應勿騎乘，一切安全責任也需借用人自行負責。

發起人之一的彭有清指出，「茄苳腳踏車」是以「方便」為出發點，是在地鄉親自己發起、騎乘完全免費、不用押金，想去哪裡就騎到哪裡，暢遊花壇虎山巖寺、文德宮、三春老樹、八卦窯、牧場與茉莉花、西施柚、金針花等人文、自然產業，不用遠從彰化市騎YouBike來花壇鄉，也不用擔心租賃費用破表問題，但不包括「騎到哪裡就丟到哪裡」，或者把腳踏車當作自家的車使用，民眾在騎乘使用完畢後就應盡快歸還，以利下一位民眾方便使用，希望民眾珍惜鄉親們的愛心，保持公德心並愛護使用，才能讓「茄苳腳踏車」能夠永續經營。

彭有清並呼籲大家幫忙尋找「失蹤」的腳踏車，若有發現懇請立即與他們聯繫，電話是04-7860634。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/