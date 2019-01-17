〈中部〉活化嘉義舊監宿舍群 嘉市再造木都風華

2019-01-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市昔日有「木材之都」盛名，市府正推動「重現木都再造歷史現場」三年期計畫，並成立專案服務中心，以嘉義舊監宿舍群為中心，經由東市場、舊監宿舍群的景觀與宿舍重新規劃與施作、木業文化資產保存與人才培育、木軸帶社區營造計畫等四大面向，再造木都風華。

市長黃敏惠昨參觀舊監宿舍群活化成果，她表示，自一九一四到一九六三年，嘉義市曾有近五十年的木都風華，但不該停留在消費早期的輝煌，應從歷史脈絡檢視既存的木業，整合相關木材產業資源，讓舊產業有新生機會。

市文化局代理局長林金龍說，嘉市在阿里山腳下，約有兩千棟木構造房舍，是另個意義的「森林」，除成立專管中心與該計畫進駐單位互動討論，定位舊監宿舍群「邁向木都2.0」，回歸木材之都的歷史脈絡，進而創新發展，再造木都歷史場域。

市文化局文化資產科長顧美玲表示，此計畫自去年起執行，至今進度達八成，明年規劃修復東市場木構造建築、改善周邊老舊電線及排水問題，已著手進行歷史調查研究，將招標進行規劃設計；磚磘里遊民收容所也將修繕為地方創生工作坊，已發包進行規劃設計。

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