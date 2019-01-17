〈中部〉雲林春節疏運 高鐵增停、客運優惠

2019-01-17

〔記者林國賢／雲林報導〕公路總局昨天公佈雲林地區春節疏運計畫，雲林劍湖山世界、朝天宮周邊道路是易塞車地雷路段，民眾可用網路或手機APP資訊掌握路況或搭乘大眾運輸工具，讓返鄉、出遊更順暢。

日統雲林往返台北 全票優惠50元

雲林監理站站長吳孟峰表示，今年春節連假從二月一日至二月十日，公路總局協調各國道客運推出平均八五折優惠票價，行駛雲林往返台北地區的日統客運全票每張優惠五十元，民眾可多加利用。

高鐵雲林站增停127班次 班距半小時

吳孟峰說，公路總局協調日統客運每天行駛七十二班次，預估可疏運二萬二千人次；台西客運行駛斗六—台中、四湖—台中及北港—台中三條國道路線，每天發車一百廿至一百五十四班次，可疏運二萬四千人次。民眾出門可先下載「iBus」手機APP，了解公車路線發車時刻及公車行駛動態，掌握行車資訊。

因應春節旅客疏運，高鐵雲林站將增停一百廿七班次，南下增停五十六班次、北上七十一班次，並增加自由座車廂，雲林站班次間距縮短約半小時，各站也會加派人力引導。

公路總局第五區養護工程處處長陳松堂表示，因應春節交通疏運，台一線西螺—莿桐橋梁拓寬工程工區，將恢復雙向四至六車道通車。

劍湖山、朝天宮替代路線避塞

陳松堂說，依過去經驗「台三線轉雲二一二前往劍湖山遊樂區」路段、「台十九線往北港朝天宮」路段是兩個易塞車路段，均已規劃替代路線，用路人要注意路況，及早掌握改道時機。

陳松堂呼籲民眾出遊能多搭乘公共運輸，出門前規劃路線可參考交通部公路總局網站、省道即時交通資訊網或ＡＰＰ或撥打用路人服務專線洽詢，快樂出門平安回家。

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