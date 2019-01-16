〈南部〉謊報淹水逾50公分 10戶被追討救助金

2019-01-16

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南在去年八月底豪雨成災，行政院與市府皆加碼補助淹水救助金。不過，安南區公所日前卻向受災戶追討淹水救助金，引起爭議；區長顏昇祺解釋，複測後發現淹水未達五十公分，所以追討救助金。

去年8月底 豪雨成災

台南去年八月底豪雨成災，許多行政區皆出現災情，嚴重的地區更淹至一層樓高。為此，行政院、市府及財團法人賑災基金會皆提供救助金，淹水五十公分以上的受災戶可領四萬五千元，當時也因以救災為優先，由民眾自行指出淹水高度且簽下切結書就發給補助。

謊報遭檢舉 複測未過

不過，正是這項「便民服務」引起爭議。安南區佃東里十戶居民被檢舉淹水高度未達五十公分，卻謊報災情，而區公所接獲檢舉後派員複測也發現確有其事，因此日前發出公文追討由行政院發放的兩萬元救助金。而淹水高度達五十公分以上，以及廿公分以上未達五十公分，兩者一來一往差距四萬元，後者僅能領市府所發放的五千元慰助金。

受災戶大表不滿，抨擊區公所當時都有派人量測且確認符合救助標準，現在卻突然改口，難道當時是量測造假或公部門隨便了事嗎？

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/