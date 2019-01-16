〈南部〉獅子會助弱勢童 6年捐近千萬

2019-01-16

〔記者吳俊鋒／新化報導〕國際獅子會雲嘉南地區的成員們，六年前開始推動「每月一餐送愛到偏鄉」，義舉獲得熱烈回響，三年前眾人再透過認養、勸募等公益方式，舉辦「獅有情、圓童夢」活動，凝聚更多幫助弱勢孩童的能量，這兩種公益善款，迄今累計已近千萬元。

圓童夢活動登場 近900童受惠

國際獅子會昨天在新化區舉行獅有情、圓童夢公益活動，捐贈今年度所勸募的逾兩百萬元善款，造福雲嘉南等縣市的八十三所國小，場面溫馨。

獅有情、圓童夢公益活動已邁入第三年，累計善款逾七百萬元，今年有近九百位學童受惠，各獲贈實用的背袋、鞋子等禮物，以及現金紅包。

六年前開始的每月一餐送愛到偏鄉，是國際獅子會300D1區前秘書長林榮郁發起，當時他向好友提議，每個月聯誼時繳交一千元愛心餐費，集資幫助學校貧童，迄今已捐出近三百萬元，活動仍持續開辦中。

由於每月一餐送愛到偏鄉的活動，各界熱情支持，三年前，眾人再度以捐助弱勢孩童為主題，募款寒冬送暖，獅友們力挺，成功匯聚更大的愛心能量，單屆勸募的善款都逾兩百萬元。

六年前推動的每月一餐送愛到偏鄉，加上邁入第三年的獅有情、圓童夢等，獅子會為弱勢學童所捐贈的善款，累計已近千萬元，地方各界肯定。

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