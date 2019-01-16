〈南部〉《立委補選》郭國文登記 新生代聲援力挺

2019-01-16

〔記者洪瑞琴、王涵平／台南報導〕南市立委第二選區補選參選人郭國文，昨日在各地民進黨籍新生代議員陪同下至南市選委會完成登記參選，展現全黨團結及中生代承先啟後的決心，並呼籲世代要合作，共同立於改革最前線。

包括來自新北市的議員戴瑋姍、張錦豪，台中市議員黃守達、施志昌，南投縣議員葉仁創，高雄市議員李柏毅、何權峰，還有台南市議員李宗翰、蔡筱薇、李啟維、鄭佳欣等，肯定郭國文是他們的師兄學長，更是黨內從基層做起的好榜樣，未來能進入國會，一起帶動世代合作與改革。

戴瑋姍指出，與陳筱諭相同年紀廿八歲，留在民進黨內受栽培，但陳離開民進黨讓人遺憾，而且陳有亮麗外表、家世背景，若從基層打拚起，大家都會看到她的用心，很期待陳筱諭看清楚狀況、急流勇退，希望陳能和他們站在一起為台灣努力。

另外，國民黨南市黨部主委謝龍介在廣播節目放風聲，指陳筱諭陣營與台北市長柯文哲有接觸，可能會與白色力量合作，而賴清德會幫郭國文助選，這場台南立委補選是「賴清德對上柯文哲、韓國瑜」。

郭國文表示，目前謝龍介未登記參選，何來「韓流」來襲，而且透過管道向柯核心幕僚已證實，柯文哲並未插手台南補選，顯然此說是空穴來風，或競選對手虛張聲勢。

陳筱諭表示，現今當然會有各方朋友陸續主動接觸、表達善意，但最重要的還是在地青年改革的主張，可以在國會替鄉親發聲。

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