〈南部〉養豬場違規使用廚餘 市府防疫首開罰

2019-01-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市防堵非洲豬瘟大作戰，全面稽查廚餘養豬戶，今年首度開出二張罰單，農業局則舉辦非洲豬瘟防疫演習，由市長韓國瑜親自主持，宣示防疫視同作戰，卻被媒體拍到打瞌睡，場面尷尬隨即離去。

二家使用廚餘 各開罰一千二百元

高雄有五百二十家養豬場及四處肉品市場，市府啟動四道防線防範非洲豬瘟，並配合中央未登記合格廚餘養豬戶，全面改用飼料或退場，環保局列管三十七家廚餘養豬戶，僅一家有合格登記證。

環保局加強稽查並輔導轉型，已有三十一家改用飼料餵豬、二家改餵黃豆及地瓜葉，一家現場無人也未發現廚餘，今將再度前往稽查，另有二家違規使用廚餘，依廢清法最高可罰六千元，昨先各開罰一千二百元。

非洲豬瘟防疫演習 韓國瑜打瞌睡

農業局昨舉辦非洲豬瘟防疫演習，由市長韓國瑜親自主持，現場仿真建置肉品市場、罹病養豬場欄舍及焚燒掩埋坑洞，還出動國軍化學兵群、陸戰隊，與高市養豬協會一同演習，更以挖土機焚燒掩埋，大陣仗演習過程逼真。

不料韓國瑜卻被媒體拍到演習打瞌睡，經幕僚提醒現場有媒體直播，他不待模擬演練結束，隨即起身下台離開，媒體堵人問他「市長很累？」韓國瑜未回答問題隨即離去。

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