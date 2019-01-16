〈南部〉10餘隻海豚現身 外垵漁民驚呼

2019-01-16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海豚會與漁民爭搶漁獲，一般漁民都不歡迎，但昨日久違的海豚族群突然現身澎湖外垵漁港外，成群海豚嬉戲追逐，讓親眼目睹的漁民相當感動，根據漁民表示，數量約十餘隻，依照外型初判應是瓶鼻海豚家族。

初判是瓶鼻海豚家族

許姓漁民表示，昨日上午東北季風尚未抵澎，趁天氣短暫晴朗之際，趕忙出海捕撈有「白金」之稱的 魠魚，漁船甫開出外垵漁港，就看見成群海豚，數量約有十餘隻，相互追逐嬉戲，往岸邊靠近，但速度相當快，一下子就消失在視野之外，雖然海豚會爭搶 魠魚，被漁民稱為海賊不受歡迎，但看見成群海豚還是相當感動。

根據資料顯示，台灣洄游的鯨豚以東部海岸較多，群體多樣且數量大，離島澎湖則是要等到十一月以後， 魠魚現蹤時，海豚才會跟著聚集覓食，早年沙港村民曾因捕捉海豚遭到國際汙名化，但近年來海豚已列入保育類動物，漁民大多能守法，不會捕捉。

縣府農漁局生態保育科表示，自去年越冬以來，澎湖都未曾救傷海豚，與往年情形不同，一則以喜、一則以憂，喜的是可能誤觸網具的案例減少，憂的是海豚數量可能銳減。

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