〈南部〉治水獻策 李鴻源促先清下水道

2019-01-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕前內政部長李鴻源昨針對高雄治水，提出短、中、長期計畫，並提醒今年汛期前應優先進行下水道清淤，還建議高雄市長韓國瑜可走進下水道宣示；韓國瑜感謝相挺，承諾如果跳愛河，會順便游進下水道。

韓：若跳愛河會順便游進下水道

李鴻源昨指出，選舉期間承諾要幫高雄找出治水方案，選後第一時間就與高市水利局針對高雄水利問題盤整，經過約三週研商，提出短、中、長期方案。他表示，短期部分要盤點下水道情況，改善六十八處易淹水區，檢視滯洪池整體效能；中期對不同的排水系統，進行系統性調查分析，並評估海綿城市、綠色基礎建設的可行性；長期須根據不同流域性質推動總體治水，同時強化中央與地方業務銜接與溝通，一起解決土石流、沖刷等複雜問題。

李：治水政策成立跨局處推動小組

他進一步建議韓國瑜，應對治水政策成立跨局處的市政推動小組，加強相關局處協調與溝通，評估整體治水方案啟動後，最快兩年後即可看見初步成效。

韓國瑜數度感謝李鴻源相助，形容他像台灣現代大禹，四處幫忙診治水患，對於李鴻源的建議銘記在心，強調高雄市政府會努力推動。

李鴻源則提醒韓國瑜，今年汛期前務必先盤點、清理下水道，確保下水道順暢，還建議韓國瑜可走進下水道宣示，呼籲民眾別亂丟廢棄物導致淤塞，韓國瑜笑說，跳下愛河後，會立刻游進下水道看看。

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