〈南部〉《堅守潮州》母校任教42年 教逾3千學子

2019-01-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東國立潮州高中國文老師仲偉瀛，在一九七六年回到母校潮州高中任教，一教就是四十二年，今年二月即將屆齡退休，青春歲月全部投注在潮州，她說，偏鄉孩子同樣擁有受教權，是一直堅守在潮州的動力。

66歲仲偉瀛 2月屆齡退休

仲偉瀛的特殊姓氏，傳自孔子弟子仲由，仲由「百里負米」孝順父母的故事流傳至今，她也深受影響，除了長年照顧臥床的母親，她當年也為了紓解家中經濟壓力，決定當老師，延續父親的教鞭。

六十六歲的仲偉瀛說，教書的歷程中，發現很多孩子其實需要鼓勵，「愛人子如己子」，把學生看成自己的孩子，就不會太計較成績，而是想辦法幫學生解決困境。

不計較成績 愛人子如己子

學生說仲老師很重視學習態度，不會因為你成績落後，就放棄你，常會耐心加強學生不足的地方，更像是慈母。

仲偉瀛說，父親從中國來到台灣娶妻生子，她是家中五個孩子的老大，在她小學五年級時，父親受聘到潮州中學任教，她看見父母為家中經濟煩惱，因此決定回母校當老師，也就近照顧父母。

任教期間經超過9任校長

潮州高中校長林榮洲表示，仲偉瀛老師堅守教育崗位，在潮州任教期間經超過九任校長，教過逾三千名學生，數十年如一日讓人感動，特別感謝她為潮州高中的付出。

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