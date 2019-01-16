〈南部〉關山千人拔蘿蔔 週日分兩場

2019-01-16

〔記者王秀亭／台東報導〕關山千人拔蘿蔔將於二十日開拔！今年栽種面積由去年的二．六公頃擴大到三公頃，更將拔蘿蔔時間分為上、下午場，關山鎮公所表示，為避免去年未開拔，就有民眾衝進田裡的情況重演，今年將嚴格控管，準時開拔，民眾只需現場購買手套及袋子就能參加，拔多少都能帶回家。

擴大面積 志工維持秩序

關山鎮農民常在二期水稻收割後，至隔年插秧的空檔栽種蘿蔔、油菜花等綠肥植物，強化地利也增加收入，在地客家人喜愛栽種小巧的「金茄子」蘿蔔品種，收成後醃漬成蘿蔔乾，部分存放超過十五年，成為有「黑金」之稱的老菜脯。

關山鎮公所為推廣蘿蔔文化，每年寒假都會舉辦「食在好玩蘿蔔季」，農觀課長彭成豐表示，今年活動同樣選在關山鎮豐田路與自由路口，栽種面積增加至三公頃，這次蘿蔔品質佳，活動分為上下午場，上午場九時開始、九時三十分開拔；下午場是一時三十分開拔，現場另有蘿蔔乾DIY體驗、菜老闆彩繪、客語闖關及舞蹈表演的活動。

還有市集、微旅行輕導覽

彭成豐表示，活動首次分為上下午場舉辦，主要是分散民眾，上午場開拔的蘿蔔田有一．八公頃，下午場有一．二公頃，都已分區圍起，有鑑於去年還沒開拔，就有民眾進入農田摘拔，今年加派六十名學生志工在周邊維持秩序，嚴格控管。

關山小鎮市集配合千人拔蘿蔔，二十日亦有小農市集，另加碼舉辦「探訪關山老店舖」微旅行輕導覽活動，導覽時間分為上午十時至十一時，下午二時至三時，每人需費用一百元，就能走訪小鎮點滴。

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