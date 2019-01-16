〈南部〉山區產業創新 芒果結合巧克力

2019-01-16

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕當幸福芒果遇到浪漫巧克力…。台灣大學畢業、返鄉務農的玉井區民賴永坤，是年銷三萬公斤的芒果乾達人，遠近馳名；與妻子曾麗鴦創新研發推出芒果巧克力系列產品，雖然兩者的味覺反差頗大，但夫婦倆找出調製的黃金比例，成功地甜蜜結合。

業者研發多款芒果巧克力

經營「蜜旺果舖」品牌的賴永坤昨舉辦產業化創生計畫成果發表，包含最受矚目的芒果巧克力片、芒果巧克力條、芒果藏心巧克力、芒果松露巧克力，還有芒果法式軟糖、芒果歐風麵包，以及芒果酵素、芒果酥等產品。

曾麗鴦說，芒果乾與巧克力都是深受歡迎的甜食，三年前開始思索如何將兩者結合，研發過程中，以調製比例最傷腦筋，不斷嘗試、改良，讓吃起來更順口。

高餐團隊協助 找出最佳比例

在高雄餐旅大學教授團隊的協助下，夫婦倆找出芒果與巧克力的「三一」最佳比例，尤其芒果藏心巧克力，採用新鮮的芒果汁為內餡原料，讓巧克力的風味加分。

就讀台大商學系的賴永坤，畢業後原本在北部工作，因不忍老家的芒果園「後繼無人」，廿七年前返鄉幫忙，逐漸種出興趣，後來更以芒果乾加工為主力，一舉打響名號。

賴永坤現任玉井區農會果樹產銷班第卅三班班長，連同自家與契作的芒果園，面積近五十公頃，他表示，目前本土的可可開始推廣中，希望與巧克力的創新研發，能讓芒果乾的產業升級，再提升經濟價值。

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