〈南部〉高齡長照中心新建工程 韓國瑜突檢工安

2019-01-16

〔記者黃建華／高雄報導〕年關將近，為避免事業單位因歲休、趕工發生職災，高雄市政府一月七日起至二月二十日，針對事業單位實施春安檢查，韓國瑜市長昨（十五）日特別率勞工局、勞檢處，前往施工中的「高齡整合長期照護中心新建工程」進行「突襲」安檢，其中部分樓層未設置護欄被開罰六萬元。

全國唯一 高齡身心整合長照中心大樓

韓國瑜強調，高雄市有一百四十萬勞工人口，他拜託、也籲請所有企業老闆和市府共同營造勞工安全友善作業環境。該中心為全國唯一的高齡身心整合長期照護中心大樓，強力要求業者確實改善，加強防災意識、落實安全管理及防護設施。

為因應高齡化照護需求，市府配合長照2.0政策，於一○六年興建「高齡整合長期照護中心」大樓，該工程由瑞助營造股份有限公司承造，目前進行至地上十層結構體階段，是列管的重大工程之一，預計今年五月完工，將提供衛生局、民生醫院、凱旋醫院、高雄市立中醫醫院使用。

部分樓層未設護欄 停工並開罰六萬元

為避免在臨近完工階段發生趕工、拆除施工架之作業災害，市府特別選定該工程進行突檢。

勞檢處長許峯源指出，本次安檢著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，經檢查發現現場設置溫濕度計、空氣品質監測儀及防範指引、危害辨識ＶＲ體驗設備、降溫噴霧設施、勞工休息區及綠美化、輕鋁合金改良式工作台等優良作為，可惜的是，三至四樓Ｂ梯樑上平台、三樓Ａ梯旁電梯內施工架、Ｃ梯高度二公尺以上施工架及一樓高度約六公尺滿堂架皆未設置護欄之缺失予以停工處分，並裁罰六萬元。

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