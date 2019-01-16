〈南部〉林園怒火起 盼市長夜宿感受煎熬

2019-01-16

〔記者洪臣宏、陳文嬋／高雄報導〕林園工業區信昌化工、中油林園廠兩天分別發生火警、跳俥事件，引發居民不安，中油副執行長陳國棟表示，因為有幫浦跳電產生製程中斷，排放原料到燃燒塔燃燒，強調是安全機制，不過，居民心有餘悸，希望相關單位加強安檢。

環保局長允近期到林園或大林蒲夜宿

環保局長袁中新表示，近期將到林園工業區或大林蒲睡一晚，聽取地方居民的心聲，提出空污防制策略。袁中新日前夜宿茄萣興達電廠附近，走訪電廠周遭、永安濕地，他要求中油生產低硫油，將納入高市環境維護管理自治條例，全面限制工廠使用，整體硫氧化物將減少四成，並要求興達電廠三、四號燃煤機組秋冬減煤三成以上，未來採取階梯減煤方式，達到總排放量減少。

信昌化工、中油新三輕 接連火警、跳俥

中油林園廠新三輕北區一座一百餘公尺高燃燒塔，於前天夜間八時五十分冒出三層樓高熊熊火光，當地民代、居民約百人齊聚中油大門，中油副執行長陳國棟出面道歉，並強調是啟動安全機制，冒出的煙火不具毒性，火勢約二小時熄滅後居民才離去。

環保局、勞工局初步調查，跳俥事件是因為新三輕低溫工場P-1451B第二丙烯回流泵三相接線箱線頭異常，造成低壓電盤跳脫，導致製程設備跳脫，中油將高壓裂解氣體經由安全閥排放燃燒，昨天電力逐漸恢復。環保局將加嚴中油林園廠廢氣燃燒塔使用條件，重新評估廢氣燃燒塔使用計畫書內容，要求中油林園廠於二月十六日前提出申請異動。

地方要求市長夜宿戶籍地 出重拳整治

陳國棟向居民保證，會查明事故原因並改善及對外公布事故處理過程。高市環保局則依空污法重罰一百萬元。不過，環保局昨早入廠稽查，發現中油林園廠燃燒塔仍有使用，超過核定的使用計畫書內容，依違反揮發性有機物空氣污染物管制及排放標準，加碼開罰十萬元。

而十二日夜間信昌化工發生異丙苯反應槽外洩火警，火勢延燒約兩小時，總經理趙天福南下向林園鄉親公開道歉，原因尚未查明，未料一波未平一波又起，觸動林園人敏感神經。

地方一連兩天飽受煎熬，臉書社群網站「林園五四三」熱議這兩起工安事故，一度洗版，網友指出，林園是市長韓國瑜戶籍地，選前他承諾「出重拳」整治高雄空污，希望市長、環保局長夜宿林園，感受一下居民身處水深火熱的煎熬。

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