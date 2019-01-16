〈南部〉《病人自主權利法上路》自選善終權 諮商自費卻步

2019-01-16

〔記者王秀亭／台東報導〕病人自主權利法六日正式上路，馬偕醫院是台東縣唯一提供預立醫療照顧諮商的醫療院所，迄今雖有三人有意願諮商，卻因需自費兩千元而卻步，並盼將來健保願意給付相關費用，才有助提高民眾諮商及簽署的意願。

三人有意願 盼健保給付費用

東馬護理部督導馬瑞菊表示，台東入住加護病房者，近六十％為高齡病人，且有一半以上為末期病人，而高齡末期病人多為多重疾病、病況複雜、拖延時間較久，衰退的生理及認知功能，因無家屬陪伴在側，有過半病人臨終前仍接受無效的侵入性維生醫療。

馬瑞菊指出，安寧緩和醫療條例通過後，東馬加護病房病患在健保IC卡註記簽屬安寧緩和醫療者的比率不到一．二％，主因在華人社會認為活著時避談死亡，因而生命末期決策多由家屬決定，面對死亡來臨常不知所措，因而病主法通過可以自己選擇善終權。

病人自主權立法六日上路後，在簽署預立醫療指示前，需先經過預立醫療照護諮商，馬瑞菊說，東馬在上路前三年的觀察期，為七家試辦醫院之一，有三十五名民眾在試辦期間接受諮商，以年輕健壯、教育程度高者居多，但病主法上路後，雖有三人表達諮商意願，卻因自費而暫時打消念頭，盼納入健保，再行諮商、簽署。

王姓單親媽媽表示，為不給女兒太大的決定壓力，早已預立遺囑，並簽署安寧緩和醫療，病主法上路，也有意諮商，但諮商需自費，對避談死亡的華人社會，加上台東弱勢家庭比例高，應不利於推動。

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