〈台北都會〉丁守中批柯︰沒做好 眼睛卻看著總統

2019-01-16

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中仍進行選舉無效官司，昨上午被問及︰「爭議還未結束，怎麼看台北市長柯文哲已腳底抹油，觀望選總統？」丁回應，台北最需要大都更、大建設、發展經濟、創造就業，台北已輸給新北太多太多了，年輕人失業率是新北的兩倍，有很多努力空間，若台北都沒辦法做好，眼睛卻看著總統，是很糟糕的事情。

對此，台北市政府發言人劉奕霆回應，市長過去已多次表示沒有這樣的準備、沒有這樣的想法，針對外界對此議題的提問與回應，市府不予評論。

對於丁守中提選舉無效，柯日前扯「全台比照辦理還得了」，丁直指，柯那樣講話是故意在誤導社會視聽；至目前為止，在公布選舉結果後十五天內，只有他提訴訟，不影響議員及其他縣市長當選人。

丁守中指出，這場選舉有超過十萬人下午四點看手機投票，造成選舉很大不公平且影響結果。「我今天爭取的不是我個人勝敗，是中華民國今後要有公平的選舉制度；我們是建立公平制度，為制度來奮鬥。」他提到，很多人在評論民主選舉制度的公平性，不能說選委會主委拍拍屁股走人、道歉了事，民主法治是選舉制度公平非常重要的基石。

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