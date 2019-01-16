〈台北都會〉《北市立委補選衝刺》陳宇思控選舉暴力 何偉志指不攻擊

2019-01-16

〔記者郭安家、蕭婷方／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選剩十一天，民進黨、國民黨候選人何志偉及陳炳甫仍打「勤走基層牌」，陳還有老議長吳碧珠、前立委丁守中及黨籍議員汪志冰、張斯綱助陣車隊掃街。「柯家軍」候選人陳思宇上午掃街，未料下午傳出團隊志工遭不滿台北市長柯文哲施政的男子施暴，陳思宇父親、無黨籍議員陳建銘於臉書痛批「選舉暴力」，陳思宇受訪譴責暴力，還指她落選沒關係，但絕不可再有暴力。

警方查證發現，陳思宇志工在百齡國小前發傳單、爆米花，該名男子「看到就賭爛」，認為陳團隊是柯文哲政府的人，於是阻止志工發傳單、爆米花，手不小心「揮」到志工臉頰、以稍大動作碰觸臉頰；研判志工恐提告，警方會受理。

陳思宇於電訪指出，女志工被「惡意的男性」攻擊，像甩巴掌似「ㄆㄧㄚ」一聲在右臉；該民眾頻拉現場阿姨，恐嚇說「她就是不發一千五的那個」、然後要投別人。「嚴重譴責這種暴力，為什麼要在地方選舉用這種方式？」

何志偉競選團隊聲明，秉持原則不攻擊、不抹黑、不借題發揮，呼籲選舉過程尊重多元、理性包容。

昨上午陳思宇在士林市場掃街，也脫口說「一個女生被兩個男生（指何志偉、陳炳甫）欺負」，例如海報三不五時被撕裂，旁邊某候選人海報是好的；大家覺得正正當當選舉，可是出去還可能會被攻擊或被語言討論。何志偉也回應，早已定調不攻擊、不騷擾，他以政績爭取選民支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/