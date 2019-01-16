〈台北都會〉台北燈節主角「豬寶」亮相 今年不發小提燈

2019-01-16

〔記者蔡亞樺／台北報導〕二○一九台北燈節將於二月十六日登場，仍在西門町舉辦，今年燈區面積擴大廿％，延伸至台北車站前的行旅廣場，北市觀光傳播局昨公布燈節主視覺，特製高達兩公尺的燈節主角「豬寶」也亮相，戴著方形粗框眼鏡、渾圓身形相當可愛，將是主燈造型的範本。可惜的是，去年以環保為由進行i-Voting，過半民眾同意不再製作及發放小提燈，上月接任觀傳局長的劉奕霆已宣布停發小提燈。

二月十六日起展期九天

觀傳局今年投入四千五百萬元策劃台北燈節，去年吸引三百五十萬賞燈人次。今年台北燈節將於二月十六至廿四日舉行，展期維持九天，但燈區範圍從西門町紅樓沿中華路一段、忠孝西路到北門，再擴展至行旅廣場；燈區設計鎖定科技、傳統、國際等三大特色，並安排踩街遊行。

觀傳局昨舉行燈節記者會，燈節活動策展人由設計師Akibo李明道擔任，並為燈節設計專屬主視覺「心花怒放亮晶晶」，搭配今年燈節主題「台北台北亮晶晶、點亮夢想點亮心」，昨一併對外公布；北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩與職棒明星張泰山合拍的首波宣傳影片，也在會中播放。

主視覺以三大古廟發想

李指出，過去燈節主視覺大多以生肖融合燈籠造型的概念，今年以西區三大古廟為發想，加入繁華的廟宇雕飾與早期花燈的製作風格、電子花車特色，並融入西門町的塗鴉文化，讓整個西門町充滿閃亮華麗的節慶風格。

李明道並於現場介紹今年燈節主角「豬寶」，他笑說，「豬寶」可以想像是一個五歲軟糖，可以活潑地跳動，是摩羯座，胸口還寫著「大吉」兩個字。劉奕霆表示，透過一連串的設計與宣傳，盼今年燈節衝破四百萬人次。

觀傳局表示，主燈以「豬寶」為設計發想與延伸，將於下週公布主燈造型，但並非燈節吉祥物。市府吉祥物只有熊讚，不過燈節期間，「豬寶」將不定時穿梭會場。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/