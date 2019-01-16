〈台北都會〉《台北過好年系列一》台北花市 春節前108小時不打烊

2019-01-16

〔記者楊心慧／台北報導〕農曆春節將至，台北五大批發市場除夕都有營業，服務市民。內湖台北花市自元月卅一日凌晨開始，至除夕（二月四日）中午十二時止，一百零八個小時不打烊。台北市第一、第二果菜批發市場及家禽批發市場、環南市場、濱江市場等，除夕當天照常營業，皆從初一（二月五日）休至初五（二月九日），於初六（二月十日）開市。

五大批發市場 除夕有營業

台北各大花市在農曆春節前皆延長營業時間，建國假日花市自本月廿六日起營業至除夕（二月四日），連續營業十天，每天營業至晚上十點，除夕當天營業至晚間六點。台北花木批發市場從元月廿八日至二月三日延長營業時間到晚間九點，除夕（二月四日）營業至下午三點，並於初七（二月十一日）開市。

內湖台北花市於元月廿一日至卅日延長營業時間，從原本凌晨四點至中午結束營業，將延長至下午三點（廿七日為花市休市日）；元月卅一日凌晨起至除夕（二月四日）中午十二點，共一百零八個小時不打烊。

果菜、公有市場 初一休至初五

台北果菜市場、家禽批發市場、公有零售市場等，皆從初一（二月五日）休至初五（二月九日）、初六（二月十日）開市，但除夕（二月四日）不休息，民眾可把握時間前往市場做最後採買。

台北市各傳統市場除夕皆有營業，南門市場各攤商推出折扣優惠，如合興糕糰寧波年糕買二送一、億長御坊金豬報喜年菜套餐加贈油飯、南門點心坊全店買五送一、快車肉乾滿萬打九折、黑冠美食坊知高肉買十送一等，時間只到除夕（二月四日）止，民眾要好好把握。

各傳統市場 推出折扣優惠

士東市場推出「年貨大街」，攤商多達二五○家，每家都有不同的折扣；安東市場也推出平價年菜，如馬師原創料理，五道菜套餐只要一九六○元。

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