〈台北都會〉前瞻補助零元說 民進黨議員促侯友宜道歉

2019-01-16

〔記者何玉華／新北報導〕新北市長侯友宜昨天到市議會進行前瞻預算專案報告，對於競選期間表示「新北的前瞻補助零元」爭議，他解釋說，他是指「新增的前瞻計畫」；對此，民進黨議員張志豪、廖宜琨批評說謊，要求向前行政院長賴清德道歉。侯友宜婉言解釋說明，最後並未道歉，綠營議員也不再堅持，他用柔軟的答詢態度化解道歉風波。

侯解釋指「新增的前瞻計畫」

侯友宜當選後首度到市議會專案報告並接受質詢，包括張志豪、葉元之、江怡臻、張維倩等新科議員，一早就搶著登記發言。對於民進黨籍張維倩質詢托育機構問題，侯友宜感謝她日前揭發虐童事件；民進黨多位議員批評市府提供的報告資料只有一張紙，敷衍不尊重議會，侯友宜趕緊檢討說：「資料無法讓議員滿意，會確實要求各單位改進。」

侯態度柔軟 綠議員不再堅持

侯友宜「鐵漢」的形象，答詢態度卻非常柔軟，國民黨議員拿他跟前任市長朱立倫比較，洪佳君說，「你跟朱市長差異很大」；陳儀君也稱讚「很親民」，比朱立倫更容易親近。

侯友宜說明前瞻預算表示，前瞻計畫新增項目沒有補助新北，給的經費都是延續性或例行性的補助計畫；張志豪、廖宜琨舉轄內多項地下停車場建設經費都來自前瞻計畫，質疑侯友宜公然說謊，要向賴清德道歉；陳世榮也說，去年十月新增的捷運萬大樹林二期財務計畫五五五億元，這是新增核定的計畫，報告中卻隻字未提，「要不要道歉？」

與蘇揆互動 侯盼望一起努力

此外，朝野議員也關心侯友宜未來與行政院長蘇貞昌的互動，侯友宜說，他一定會親自跟蘇院長拜託，蘇院長最了解新北市的需求，希望中央、地方一起努力；國民黨議員要求市府研考會整理蘇貞昌競選期間所提的政見，讓侯友宜去中央爭取。

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