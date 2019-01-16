〈台北都會〉新北租金補貼 13000戶每月4000元

2019-01-16

〔記者賴筱桐／新北報導〕房價居高不下，不少民眾只能租屋，新北市持續辦理住宅租金補貼措施，減輕民眾的經濟負擔，審查結果昨天出爐，共有一萬三千戶每月可獲得四千元的租金補貼，在一月底陸續入帳，最多補助一年。

補助一年為期 可再提出申請

市府城鄉發展局住宅發展科長鄭健志指出，租金補貼共有一萬六千多件申請案，市府核定其中的一萬三千戶符合資格，預算由中央補助七十％，市府自籌三十％、約一．八億元；另有九六二戶獲得購置住宅貸款利息補貼及一三二戶修繕住宅貸款利息補貼，弱勢戶的優惠利率是○．五六二％，一般戶為一．一三七％。

鄭健志表示，市府依據申請人的家庭年所得、動產或不動產、是否具特殊條件（例如單親家庭）等情況，進行評點排序，申請人必須設籍新北市，今年的門檻是家庭年收入在七十三萬元以下，家庭成員每人每月平均所得在二萬一五七八元以下，兩者擇一即可，每月可獲得四千元補貼，最多領取一年，一年之後要重新申請，但不限制連續領取的年限。

捷運青年住宅 1075人獲租金補貼

另外，為減輕年輕世代的房租壓力，市府也繼續開辦「捷運青年住宅租金補貼」，申請資格比租金補貼更寬，凡設籍或在新北市就學、就業的十八歲至三十九歲青年，單身或新婚兩年內的青年，住在有捷運、高鐵及台鐵行經（三芝、石門、金山、萬里、八里、烏來及坪林除外）地區，家庭年收入在五十分位點以下，皆可 申請。

鄭健志說，「捷運青年住宅租金補貼」共有一三三三件申請案，今年放寬育有六歲以下子女的青年也能申請，審查後符合資格者有一○七五人，全數獲得補貼，超過原本公告的五百戶名額，擴大扶助青年族群，每月補貼二千四百元，最多領取一年。

獲得租金補貼的潘先生表示，房租每月一萬二千元，四千元的補助減輕經濟負擔；市民張小姐說，申請租金補貼被打回票，因為住在頂樓加蓋的違建而不符合資格，弱勢者礙於經濟壓力才會選擇租金便宜的違建，盼市府放寬申請門檻。

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